Muere el nieto de Bob Marley a los 31 años de edad

Joseph Mersa Marley fue hallado sin vida en su auto

La familia no dio declaraciones al respecto

¡PIERDE LA VIDA MISTERIOSAMENTE! Confirman la muerte del nieto de la estrella del reggae, Bob Marley. De acuerdo con los medios, se dio a conocer que Joseph Mersa Marley, mejor conocido como Jo Mersa, fue hallado sin vida al interior de su automóvil, aunque no revelaron las causas de muerte. Por el momento, la familia no dio declaraciones al respecto.

Nacido en la zona rural de Jamaica en 1945, Marley ascendió del arenoso barrio pobre de Trench Town en Kingston al estrellato mundial en la década de 1970 con éxitos como “No Woman, No Cry”, ″Get Up, Stand Up” y “I Shot the Sheriff”, indicó la agencia The Associated Press.

NIETO DE BOB MARLEY, PIERDA LA VIDA

Medios locales, dieron a conocer que el nieto de Bob Marley, la estrella del reggae, terminó perdiendo la vida a la edad de 31 años. De acuerdo con los primeros reportes, se especificó que el artista de reggae jamaiquino-estadounidense se encontraba en Estados Unidos, cuando ocurrió el fatal incidente que le quitó la vida, según el Daily Mail.

Joseph Mersa Marley, mejor conocido como Jo Mersa, de 31 años de edad, comenzó a hacerse popular al inmiscuirse en el mundo de la música, donde siguió el ejemplo de su famoso abuelo y comenzó en el mundo del reggae. La familia del joven, no ha dado declaraciones al respecto sobre su fallecimiento.