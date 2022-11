No obstante, ella no desaprovechó la oportunidad de convivir con sus seguidores un ratito haciendo un live en Instagram, el cual salió bastante bien, sin embargo había momento en donde Matti estaba un poco inquieto y levantó críticas entre los espectadores. Archivado como: Alejandra Espinoza mal educado hijo

"¿Soy maleducado?", le cuestionó a su madre con una mirada cabizbaja, a lo que ella le respondió de inmediato: "No mi amor, no lo eres". De lo más tranquila, Alejandra mandó un contundente mensaje a las personas que sin tacto, dijeron esto, pues no se quedó de brazos cruzados.

Alejandra Espinoza mal educado hijo: Las veces que la han criticado por como cría a su hijo

“Es un niño super bueno, super inteligente, es un niño muy amado. Para nada es maleducado, al contrario, está muy bien educado y me siento muy feliz y orgullosa decirlo”, concluyó diciendo la actriz mexicana mientras su hijo continuaba jugando.

En Halloween, Espinoza fue duramente criticada por compartir que no está de acuerdo con la celebración de esta fecha, y por ende no permite que su hijo lo celebrara: "Desde que empezó octubre en la escuela de Matteo han estado hablando de Halloween y tanto el viernes como el lunes va a haber una fiesta y él, como no lo celebra, no va a ir. Hablé con la maestra y me dijo que él iba a ser el único niño que no festejaría", esto levantó evidentemente, muchas críticas en los usuarios, informaron la revista Hola y People.