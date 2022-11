“Es algo que no puedo resolver. Sólo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar del fútbol”

El entrevistador hizo énfasis en la opinión que tiene su amiga Shakira al negarse a particpar tras conocer el contexto de Qatar y le preguntó que si él no tenía problemas con la violación de derechos del país y el cantante ‘molestó’ respondió: “Sí, pero es algo que no puedo resolver. Sólo vine aquí para disfrutar la vida, disfrutar del fútbol. Es la fiesta del fútbol, realmente no es algo en lo que me deba involucrar. Estoy aquí disfrutando mi música, mi hermosa vida y jugar al fútbol”, respondió Maluma.

Nuevamente el periodista le preguntó si estaba consiente lo que las personas le dirán por tener simplemente su presencia en Qatar estaba ‘encubriendo’ el tema y el cantante rápidamente se notó aún más molesto y contestó: “¿Porqué tengo que responder esa pregunta?, después el cantante soltó el micrófono y se escucha que le dice al entrevistador “No hagas eso”. Acto seguido se levanta y da por concluida la entrevista.