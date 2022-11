Chris Hemsworth: “Siento que probablemente sería el final”

“Probablemente tendríamos que cerrar el libro si lo volviera a hacer, ¿sabes a lo que me refiero? Siento que probablemente lo justifique”, dijo. “Siento que probablemente sería el final, pero eso no se basa en nada que nadie me haya dicho ni en ningún tipo de plan. Tienes este nacimiento de un héroe, el viaje de un héroe, luego la muerte de un héroe, y no sé, ¿Estoy en esa etapa? ¿Quién sabe?”, concluyó el actor.

Así mismo, hablando sobre la batalla actual de su abuelo contra la enfermedad de Alzheimer, la estrella de Thor agregó: “No estoy seguro de que en realidad recuerde mucho más y se desliza dentro y fuera del holandés, que es su idioma original, por lo que estará hablando holandés e inglés y luego una mezcla y luego tal vez algunas otras palabras nuevas también”.

Información obtenida de: Saber Vivir TV, Gizmodo y NME