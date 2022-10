Alejandra Espinoza estalla por Halloween en la escuela de su hijo

«Desde que empezó octubre en la escuela de Matteo han estado hablando de Halloween y tanto el viernes como el lunes va a haber una fiesta y él, como no lo celebra, no va a ir. Hablé con la maestra y me dijo que él iba a ser el único niño que no festejaría”, comenzó diciendo.

Alejandra Espinoza estalla por Halloween: Mostró su descontento ante la situación

“Se portaron un poquito raros conmigo porque me dijeron que a todos los niños les gustaba Halloween, que a qué familia no le gusta celebrar Halloween, que si no lo quería llevar lo tenía que reportar enfermo y yo: ‘¿Por qué voy a mentir? Nada más porque ustedes quieren celebrar”, dijo en su cuenta de Instagram.

Espinoza contó que esta fue la respuesta que recibió: "Es que entonces va a ser el único niño que se va a quedar en el salón de clases'. Le dije: 'No, ok, yo no lo traigo a la escuela, me parece perfecto, pero no me le van a contar una falta".