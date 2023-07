Alejandra Espinoza grabó un video haciendo ejercicio

La mexicana supo ‘sacar provecho’ de su figura pero la criticaron

La conductora y actriz recibió señalamientos

¿Qué sucede con el cuerpo de Alejandra Espinoza? Para nadie es un secreto que el mundo de la farándula es una presión constante para las celebridades, pues están ‘obligadas’ a lucir impecables, cuando muchas veces no se sienten de esa forma, por no tener el cuerpo perfecto, la cara o la fama necesaria… ¿esto le sucede a la ex reina de belleza?

Por mucho tiempo la gente se acostumbró a ver a Alejandra Espinoza como una celebridad hispana que luchó por conseguir su sueño de estar en televisión y protagonizar telenovelas y conducir programas, con una figura y belleza evidentes, pero ¿esa idea se le fue de las manos? Últimamente le han señalado su notable pérdida de peso.

Alejandra Espinoza sube video que levanta sospechas

Alejandra Espinoza había aparecido hace unas semanas en redes sociales y en programas para promocionar los Premios Juventud, pero la atención se fue por completo a su figura, misma que dejó alarmados a sus miles de fanáticos quienes sin duda le señalaron que estaba quedándose prácticamente en los huesos, de lo delgada que está.

Siempre había presumido su figura deportiva, pero ¿estará pasando por mucha presión o incluso problemas de salud? Alejandra Espinoza volvió a compartir un video en su Instagram que la dejó en evidencia ante sus seguidores quienes no dejaron de comentarle sus opiniones sobre el cuerpo.