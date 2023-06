Desde hace semanas, Alejandra Espinoza se ha dejado ver con un cuerpo más delgado de lo habitual y al lado del trío de populares conductoras de Univisión es más notable, lo que sin duda generó controversia entre la audiencia de ‘El Gordo y la Flaca’ quienes no daban crédito a lo que sus ojos veían.

Y es que la también actriz está de gira por varios programas de Univisión para dar a conocer que se convertirá en la próxima conductora de Premios Juventud a transmitirse el 20 de julio y contra con la presencia de muchas estrellas a nivel internacional y de la música latina, sin embargo, la gente no evitó comparar a Alejandra Espinoza.

En un video publicado en la cuenta de ‘El Gordo y la Flaca’ en Instagram, se puede ver cómo Lili Estefan, Clarissa Molina y Karina Banda saludan a Alejandra Espinoza quien muy contenta expresó su sentir invitando a toda la gente a no perderse los Premios Juventud a celebrarse el 20 de julio y cuyas nominaciones se anunciaron ya.

En el video, Lili Estefan dice: «Aquí tenemos a nuestra querida Alejandra Espinoza que hoy salieron las nominaciones Premios Juventud y van a ser en Puerto Rico», para después la morena mexicana responderle: «El próximo 20 de julio no se lo pueden perder porque ahí vamos a estar todas las celebridades».

¿Alejandra Espinoza está demasiado delgada? La gente opinó

Ante el video de Alejandra Espinoza en compañía de Lili Estefan, Karina Banda y Clarissa Molina, la gente criticó el cuerpo de la mexicana: «Ya cámbienle ya estuvo suave de esa Alejandra Espinosa yo no veo nada en donde sale ella el ajonjolí de todos los moles no saben de alguien más como conductora», «Alejandra solo se le ve la cabeza y los brazos !! Todo extra hace daño hasta estar flaco!!», «que flaca la alejandraaaaaaaa exagero», «Sólo la cabeza no le adelgaza».

Más personas comentaron: «Quien es la Flacaaaaaaa pobre Ale», «¿Qué le pasó a Alejandra Espinoza?», «Lucen bellas en especial Clarisa Molina y Karina Banda que son mis preferidas», «¿Y por qué Alejandra está taaan delgada?», «Pero Alejandra se va a volver transparente está en los huesos, y después dicen que los hombres son infieles pero el pobre no va a pasar la vida comiendo huesos», «Niña Que delgada…por Dios, come tacos». AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ALEJANDRA ESPINOZA Y LAS CONDUCTORAS DE ‘EL GORDO Y LA FLACA’.