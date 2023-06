Alejandra Espinoza rompió el silencio ante rumores de enfermedad

La conductora respondió en redes sociales ante su bajo peso

«Se ve demasiado delgada», declaró Alejandro Espinoza ¡ALEJANDRA ESPINOZA ROMPIÓ EL SILENCIO! La presentadora mexicana, Alejandra Espinoza, causó sorpresa en redes sociales debido a que contestó por primera vez a los rumores de una supuesta enfermedad que la hizo bajar de peso. En Instagram, sus fotografías alertaron a los fanáticos, quienes no dudaron en señalar «lo delgada que está». Alejandra Espinoza, por su carisma, belleza y profesionalismo, la llevaron a trabajar en importantes programas y eventos, como co-presentadora de «El Gordo y la Flaca» y «La Banda». Por ello, los fans no dejan de seguirla en redes sociales donde comparte más de su día a día y causó intriga en los últimos meses por su bajo peso. ¿ALEJANDRA ESPINOZA ESTÁ ENFERMA? Alejandra Espinoza, después de rumores por supuestas enfermedades, rompió el silencio y señaló porque está bajando de peso debido a la serie de críticas que recibió en redes sociales sobre su delgado aspecto. En una serie de preguntas en Instagram, le cuestionaron este hecho y ella señaló que está siendo más responsable consigo misma. «Pienso que sí estoy más tonificada que antes y es que antes, aunque hacía ejercicio nunca me preocupé por lo que le metía a mi cuerpo. Me comía una caja de galletas o bolsa enorme de papitas o totopos y decía ‘para eso me levanto a las 5:00 a.m., al gym'», declaró la presentadora mexicana en recientes preguntas de Instagram y citó People.

¿Bajo un estricto régimen de peso? En el mismo comentario, la mexicana resaltó que desde que se dio cuenta de los malos hábitos alimenticios que estaba teniendo comenzó a cuidarse un poco más y por ello, se dio cuenta de que es mucho más difícil subir de peso adecuadamente, por lo que no dudó en revelar que actualmente ese es uno de los problemas que enfrenta en torno a su salud. Archivado como: Alejandra Espinoza enfermedad «Ahora soy un poco más consciente de mi alimentación y por eso después de prepararme para el maratón se me ha hecho más difícil subir de peso porque aun cuando no lo crean subir de peso saludablemente para algunas personas también es difícil», reveló Espinoza en redes sociales. Aunque dio dicha explicación, los seguidores no dejaron de remarcar su bajo peso en redes sociales y citó People.

Alejandra Espinoza enfermedad: «Está demasiado delgada» Poco después de que diera a conocer la situación por la que no puede subir de peso fácilmente, Alejandra Espinoza no dudó en compartir una nueva fotografía donde lució un top tipo corsé y pantalones a la cadera, que dejó a la vista los huesos de su cadera lo que rápidamente causó que los internautas cuestionaran su salud. PARA VER FOTOGRAFÍA DE ALEJANDRA ESPINOZA DA CLIC AQUÍ «Demasiado delgada que les reflejan a nuestras hijas tienen que ser delgadas como las que son figuras públicas», «Alejandra parece una persona con bulimia», «Yo nunca hablo de los cuerpos delgados, porque yo soy muy delgada y no engordo, me parece que Ale tiene un problema alimenticio, físico o mental, pero bueno no tiene por qué decir nada si no quiere», «¿Tienes bulimia?», comentaron.

Alejandra Espinoza enfermedad: ¿La defienden? Aunque los movimientos sobre la aceptación de cuerpos y dejar de hablar sobre la apariencia de los demás, en redes sociales suelen encontrarse comentarios criticando el físico de otras personas, pero también las defensas salen a su favor. Por ello, en la imagen Alejandra Espinoza también recibió comentarios favorables sobre este suceso. «No sean hipócritas, ella no se mira bien, pero si ella es feliz y a ella se le hace saludable, lo más importante ate si el marido la ama, así que importa ‘vivamos felices como seamos gordos o flacos'», «Solo traten de no lastimarla con sus críticas. Hay formas agradables de opinar si no mejor ni opinen», «De los cuerpos ajenos no se habla», señalaron los seguidores. Archivado como: Alejandra Espinoza enfermedad

