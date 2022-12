Sin embargo, una persona no estuvo muy de acuerdo con estas palabras: “Este hombre (refiriéndose al futbolista) acaba de fallecer y escribes que ‘te has enterado con gran tristeza de su trágica desaparición’. ¿No tienes un mensaje aún más convencional, más despersonalizado y menos humano? Este hombre seguramente merecía algo mejor”.

De acuerdo con información de Récord, que retomó datos de BFM Marseille, el deportista fue cruelmente abatido, y a pesar de que se le brindó atención médica, esto no fue suficiente para conservarlo con vida. Una lamentable noticia en el mundo del futbol a unos cuantos días de que llegue a su fin el 2022. En el lugar de los hechos, se encontraron cerca de 30 casquillos.

“Sé que no soy Brad Pitt”, dice el ‘otro’ Mendy

En este mismo juicio, Benajmín Mendy, no confundir con Adel Santana Mendy, asesinado a tiros horas antes de Navidad, de acuerdo con reportes de Récord, declaró de la siguiente manera: ““Sé que no soy Brad Pitt, pero las mujeres se acercaron a mí… No por mi apariencia, sino por el futbol. Fui directo sobre lo que yo quería y lo que ellas querían”.

“En ese momento no estaba pensando si podrían estar molestas. Si ellas querían sexo y yo quería sexo, estaba bien. Seguía con mi fiesta. Estaba disfrutando del sexo con muchas mujeres. Estaba disfrutando de la casa, estaba disfrutando de las mujeres. Estaba tan feliz de estar en el Manchester City, tan emocionado. También estaba entusiasmado con el futbol”, declaró Mendy, quien se enfrenta a una posible condena entre cinco y 20 años de cárcel.