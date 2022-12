En la cuenta oficial de Twitter de Mundo en conflicto se hacen las siguientes afirmaciones: “El estadio de Santos comenzó con los preparativos de su despedida… Hoy no hubo parte médico… Sus familiares en el exterior han regresado a Brasil… ‘O Rei’ (como también se le conoce al exfutbolista) presenta un desmejoramiento renal y cardiaco, no puede comunicarse”.

¡Sería una terrible noticia! A pesar de que su hija , Kely Nascimento, compartió una imagen en sus redes sociales en la que daba esperanzas a los admiradores de su famoso padre, se asegura que la muerte de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, será dada a conocer en el transcurso de este día, en plenos festejos navideños.

“Creo que tendremos noticias de Pelé en cualquier momento”

En uno de los videos que circulan en Twitter, se comparte que en cualquier momento se tendrán noticias de Edson Arantes do Nascimento, Pelé. En esta publicación, de apenas unos cuantos segundos de duración y que está cerca de llegar a las 250 mil reproducciones, se observa lo que parece ser el interior de uno de los vestidores del estadio Urbano Caldeira del Santos de Brasil.

Al ser cuestionado por la veracidad de estas imágenes, el usuario se defendió de la siguiente manera: “Este video no es una mentira producido por gráficos de computadora solamente. ¿Es toda esta estructura solo un espejismo? Si lo leíste, no dije nada de lo que sería, Porque no lo sé, pero hay imágenes de Pelé, muñecos de Pelé” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).