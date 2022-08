“A mí me han mostrado muchas cosas feas de Toni que decía de mí, desde el principio, cuando yo todavía no había hablado mal de él… ni cuando había pasado lo de mantequilla de maní, eso a mí me dolió muchísimo, ver lo feo que se expresaba de mí”, comenzó comentando para la transmisión de Instagram .

Las relaciones entre los participantes de ‘La Casa de los Famosos 2’ cambiaron a raíz de que salieron del reality show y vieron cómo cada uno se expresaba del otro y esto le sucedió a Daniella Navarro con Toni Costa quien se mostró dolida por cómo el español se expresaba de ella (pareciera que ella no recuerda lo que habló también del ex de Adamari López).

¿Han envenenado al español contra la venezolana?

Daniella Navarro aseguró en esa transmisión en vivo que su amistad con Toni Costa se ha visto afectada por terceras personas quienes supuestamente lo han envenenado contra ella por las cosas que le dicen, sin embargo después de ese encuentro por casualidad en el restaurante no han vuelto a tener contacto.

“Yo en lo personal me quiero quedar con lo bonito de Toni… con esa persona que nos hablábamos y nos consolábamos, que me apoyó con cuando yo me puse a llorar con lo de mi hija. Y lo vuelvo a decir, yo apenas salí de la casa, le envié un mensaje a su novia, a través del Instagram de Toni, pero creo que no se lo mostraron”, manifestó la venezolana.