Lady Gaga, cuyo nombre real es Stefani Germanotta, es una cantante, actriz y compositora ganadora del Oscar en una ocasión. La estrella, que llegó a lo más alto de la fama con éxitos como ‘Poker Face’ y ‘Born This Way’, ha hablado abiertamente sobre su sexualidad y se ha identificado a sí misma como parte de la comunidad LGBTQ+. Si bien no se ha etiquetado abiertamente como bisexual, ha hablado sobre su atracción tanto hacia hombres como hacia mujeres en varias ocasiones.

En una entrevista con Contact Music en 2003, Barrymore dijo: “Creo que las mujeres son hermosas. Siempre he sentido eso. Siempre he querido experimentar”. Sin embargo, en entrevistas más recientes, ha evitado etiquetarse y ha hablado sobre su atracción por las personas en lugar de su género.

Aubrey Plaza

Celebridades bisexuales: Aubrey Plaza es una actriz, comediante y productora estadounidense que se ha identificado abiertamente como bisexual. En una entrevista con The Advocate en 2016, Plaza dijo: “Creo que he hablado antes sobre mi sexualidad y no creo que sea algo que necesite mantener en secreto. Quiero decir, no estoy avergonzada de ello. Soy bisexual”.

Desde entonces, Plaza ha hablado abiertamente sobre su orientación sexual y ha sido una defensora de la comunidad LGBTQ+. En alguna ocasión, también llegó a admitir que sentía una profunda atracción por la actriz Natasha Lyonne; actualmente, está casada con el guionista y director Jeff Baena.