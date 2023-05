Alrededor del 1% de la población mundial se identifica como asexual

El desconocimiento de la asexualidad ha creado prejuicios con respecto a esta orientación sexual

Conoce 4 mitos comunes acerca de la asexualidad

La asexualidad es una orientación sexual en la cual una persona no experimenta atracción sexual hacia otras personas, o la experimenta de manera muy limitada o en circunstancias específicas. Las personas asexuales pueden sentir atracción romántica, afectiva o emocional hacia otras personas, pero no necesariamente desean tener relaciones sexuales.

La mayoría de los científicos y de las personas dedicadas al estudio de la sexualidad aseguran que la asexualidad es una condición rara, y que alrededor del 1% de la población se identifica en este espectro de la sexualidad; sin embargo, no se trata de una orientación sexual nueva, por lo que es importante derribar algunos mitos al respecto:

Mitos de la asexualidad: es un estilo de vida

El desconocimiento generalizado de lo que es la asexualidad ha generado confusión entre la población, pues una buena parte de las personas considera que, más que una orientación sexual, es un estilo de vida en el que las personas deciden abstenerse de mantener relaciones sexuales, pero esto no puede estar más alejado de la realidad.

A diferencia del celibato, que es una decisión que se toma por una convicción de vida, la asexualidad significa que las personas no tienen interés en relacionarse de manera sexual con otras personas; al igual que las personas homosexuales o transgénero, los asexuales no deciden esta orientación, por lo que no es posible modificarla, e intentarlo podría crear un mayor estigma sobre este espectro de la sexualidad.