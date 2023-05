¿Qué es la pansexualidad y cuáles son sus características?

4 de los mitos más comunes de la pansexualidad, explicados

Conoce más acerca de esta orientación sexual y los desafíos de la comunidad LGBTQIA+

¡Conoce los mitos de la pansexualidad! La pansexualidad es una orientación sexual en la que una persona se siente atraída sexual, emocional o románticamente hacia otras personas sin importar su género, identidad de género o expresión de género. A diferencia de la bisexualidad, que se refiere a la atracción hacia dos géneros, la pansexualidad no se limita a la atracción hacia géneros binarios (hombre y mujer), sino que incluye la atracción hacia personas de géneros no binarios, como el fluido, el queer, y el no conforme.

Esta orientación sexual se enfoca en la atracción hacia la persona en sí, entendiendo a las personas independientemente de cómo se identifiquen. La pansexualidad es una parte importante de la diversidad sexual y de género, por lo que es importante conocer sus características para poder derribar los mitos más comunes alrededor de ella: ¡Conócelos!

Mitos de la pansexualidad: Es lo mismo que la bisexualidad

Uno de los principales mitos de la pansexualidad es que esta orientación sexual es exactamente igual que la bisexualidad, y aunque tienen ciertas cosas en común, lo ideal es reconocer sus diferencias para poder respetar la identidad sexual de quienes se identifican en este espectro. En algunos casos, las personas pueden referirse a sí mismas como pansexuales y bisexuales al mismo tiempo, pero esto únicamente dependerá de sus propias características.

Las personas que se identifican como pansexuales sienten atracción por todas las identidades de género, es decir, que pueden mantener una relación sexual o romántica con cualquier persona, independientemente de cómo se identifique, mientras que las personas bisexuales pueden sentir atracción por múltiples identidades de género, pero no necesariamente todas.