El famoso youtuber Austin McBroom preocupó a sus seguidores luego de ser derribado durante la pelea contra el influencer británico AnEsonGib. El estadounidense tuvo que ser llevado de urgencia al hospital luego de un tremendo nocaut que recibió en su pelea, según The Sun .

Tras la aparatosa caída, se sabe que el youtuber solo fue trasladado para ser revisado de las lesiones que recibió por lo golpes sufridos en la pelea de influencers. Hasta el momento no se ha pronunciado en las redes sociales para dar a conocer su actual estado de salud. Archivado como: Austin McBroom hospital pelea

Al comienzo del combato las cosas parecían ser positivas para Austin McBroom, ya que inició derribando al británico en el primer asalto. A pesar de su buen inicio, no pudo capitalizar su éxito inicial, ya que golpeó el suelo dos veces en el tercer asalto, antes de ser derribado tres veces en el cuarto.

“Volé hasta Estados Unidos para noquear al CEO. Eso es lo que vine a hacer, todo respeto a Austin McBroom, lo respeto por haberlo invitado a los primeros Social Gloves, y a este Social Gloves. Sin él no tendría mi historia de redención, así que todo mi respeto para él”, dijo el influencer británico. Archivado como: Austin McBroom hospital pelea

“Tengo mi venganza”

Cabe mencionar que AnEsonGib de 26 años de edad derribó a McBroom en cinco ocasiones durante los 6 rounds que se llevó a cabo en Los Ángeles. Los fanáticos que presenciaron el combate en vivo, la describieron como la “mejor pelea de YouTuber” de todos los tiempos.

“Tengo mi venganza, tengo mi redención; he estado trabajando muy duro en el gimnasio, voy a seguir adelante y espero con ansias mi próxima pelea. En este momento, lo que sea que gane dinero , tener sentido. Veremos qué oponente se me presenta y veremos qué me depara el futuro”, dijo el británico en sus redes sociales. Archivado como: Austin McBroom hospital pelea. PARA VER EL K.O. DA CLICK AQUÍ .