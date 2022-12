La relación de Xuxa y Pelé terminó por infidelidad por parte del astro del fútbol

En ese tiempo Maria da Graça Meneghel, apenas se encontraba iniciando su trayectoria dentro del mundo del entretenimiento como presentadora y actriz. Pese a ser rechazado, Pelé logró conquistar el corazón de la también modelo brasileña cuando el astro del fútbol llamó personalmente al padre de Xuxa. Estuvieron juntos por seis años.

“Me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, comentó en algún momento la también cantante brasileña Xuxa, según el medio de Fox Sports. La relación terminó cuando Pelé le fue infiel con varias mujeres, pues por desfortuna el astro del fútbol consideró que solo eran ‘amigos con privilegios’. Archivado como: Xuxa exnovia de Pelé.