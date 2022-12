En su más reciente revelación, la exprimera Dama confesó que no todo dentro de su matrimonio ha sido miel sobre ojuelas y contrario a todo lo que se puede llegar o percibir de ambos a través de las pantallas, el expresidente de EEUU no tuvo buenos sentimientos hacía su esposa durante la primer década de su enlace nupcial. Archivado como: Michelle Obama hace revelación.

Luego de presumir los fantásticos y nuevos looks que ha usado tras la presentación de su nuevo libro ‘The Light We Carry’, la exprimera Dama de nueva cuenta se ha centrado en la opinión pública y en este caso fue por la inesperada revelación que compartió sobre su matrimonio con Barack Obama.

“Por 10 años, mientras intentábamos construir nuestras carreras, y sabes, preocupada por la escuela y quién hará qué, yo decía, ‘esto no es parejo’. Y ¿adivinen qué? El matrimonio no es 50/50, nunca, nunca”, declaró durante la entrevista que concedió tras hablar sobre su nuevo libro ‘The Light We Carry’. Archivado como: Michelle Obama hace revelación.

Barack Obama y su esposa celebraron 3 décadas juntos

Por último aseguró que existen varios momentos y situaciones en que dentro del matrimonio uno es quién lleva más carga y responsabilidad que la otra y afirma el no arrepentirse de sobrellevar su parte con éxito y sin rendirse, “Hemos estado casados por 30 años. Elegiría 10 años malos por 30, es cuestión de cómo lo veas. Y la gente se rinde…. ‘Cinco años, ya no puedo'”, señaló Michelle Obama. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.

La pareja contrajo matrimonio en 1992 y el pasado mes de octubre celebraron tres décadas juntos, “Después de 30 años, no estoy seguro por qué luces exactamente igual y yo no. Sé que me gané la lotería ese día, que no pude haber pedido una compañera de vida mejor. Feliz aniversario cariño”, compartió en redes sociales el expresidente. Archivado como: Michelle Obama hace revelación.