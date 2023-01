“Habiendo visto el video por primera vez esta noche, me preocupan dos agentes que aparecieron en la escena luego de la confrontación física entre la policía y Tire Nichols”, reportó el Sheriff de la policía de Shelby, en el comunicado que dio a conocer en un tuit y citó el medio New York Post.

Por otra parte, la directora de policía de Memphis, Cerelyn “CJ” Davis, dijo que otros oficiales están bajo investigación por su participación en el arresto. Davis describió las acciones de los cinco oficiales como “atroces, imprudentes e inhumanas”, indicó la agencia The Associated Press. Archivado como: Tyrne Nichols investigan agentes

Los registros judiciales mostraron que los cinco ex oficiales, Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmitt Martin III y Justin Smith, fueron detenidos, informó la agencia The Associated Press. Las fotografías de los agentes se dieron a conocer a través de medios nacionales y se les condenó públicamente por sus acciones. PARA VER VIDEO DA CLIC AQUÍ

Tyrne Nichols investigan agentes: ¿Más oficiales en la mira?

En la información que se conoce del caso, revelaron que las autoridades no han publicado un informe de la autopsia, pero han dicho que no parecía haber justificación para la parada de tráfico y que no se encontró nada importante en el automóvil, informó The Associated Press. A Nichols, se le acusó de estar “drogado” aunque la versión fue desestimada por las autoridades.

El video planteó dudas sobre el papel y la posible culpabilidad de los otros oficiales en la escena, además de los cinco que fueron acusados. Las imágenes muestran a varios otros oficiales de pie después de la golpiza, indicó AP. Los videos, se dieron a conocer a través de la Ciudad de Memphis y constan de cuatro cintas donde se observa el ataque en contra de Nichols, siendo catalogado como “brutal.