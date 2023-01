Las primeras imágenes muestran los momentos en la detención de Tyre Nichols. Los cinco policías están a su alrededor, y en un momento, el joven intentó levantarse, pero no logró hacerlo debido a que los agentes lo tenían sujeto. En todo momento de la aprehensión, los policías no dejan de golpear a la víctima, mientras esta permanece en el suelo y sin poder defenderse; son cuatro videos los que la Ciudad de Memphis publicó.

“Este joven, por definición de la ley en este estado, estaba aterrorizado. No por uno, no por dos, sino por cinco oficiales que ahora sabemos… actuaron en conjunto”, dijo el abogado Antonio Romanucci, quien representa a la familia de Nichols e informó la agencia The Associated Press.

Antes de que se diera a conocer el video de la ‘golpiza’ que recibió el conductor de FedEx, el abogado de la familia ofreció declaraciones al respecto, hablando que la víctima lucía aterrorizada al momento en que ocurrió el incidente. El incidente no fue compartido por la policía de Memphis, quienes evitaron dar declaraciones al respecto.

¿Una situación imprudente?

La directora de policía de Memphis, Cerelyn Davis, describió las acciones de los oficiales como “atroces, imprudentes e inhumanas”, y dijo que su departamento no ha podido corroborar la acusación de conducción imprudente que provocó la detención e informó la agencia The Associated Press.

Ella le dijo a The Associated Press en una entrevista que no hay un video de la parada de tráfico que muestre a Nichols conduciendo de manera imprudente. Durante la parada inicial, el video muestra que los oficiales “ya estaban aumentados, alrededor de 10”, dijo. Los oficiales fueron “agresivos, ruidosos, usaron lenguaje profano y probablemente asustaron al Sr. Nichols desde el principio”.