En las grabaciones se puede observar a Tyre Nichols siendo golpeado por agentes de policía que sujetaron al automovilista negro y lo golpearon repetidamente con los puños, las botas y las porras mientras gritaba llamando a su madre “¡Mamá!” y suplicaba: “Yo solo quiero ir a casa”, de acuerdo con la Agencia The Associated Press .

Quién era Tyre Nichols: “Él siempre decía que algún día sería famoso”

Tras darse a conocer la muerte de Tyre, su familia abogó por protestas pacíficas exigiendo justicia por la muerte de su ser querido, ya que en las grabaciones se puede ver la violencia que utilizaron los oficiales, ante los gritos de Nichols pidiendo a su madre. Esto hizo que la mamá rompiera en llanto.

“Él siempre decía que algún día sería famoso, no sabía que eso era lo que quería decir”, mencionó la madre del fallecido. Tyre Nichols era el menor de cuatro hijos, y tan devoto de su madre que tenía un tatuaje con su nombre en el brazo. “Eso me enorgulleció. La mayoría de los niños no ponen el nombre de su mamá”, dijo su madre RowVaughn Wells. Archivado como: Quién era Tyre Nichols