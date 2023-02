“Sin su “Estilista” ella no sería NADA. ¡Todo malo, y SIN TALENTO!”. Fueron las palabras con las que el republicano se refirió a Rihanna. Sin duda, el expresidente de los Estados Unidos no se encontraba de acuerdo con la decisión de la NFL de dejar el show de medio tiempo en manos de la cantante.

El show de medio tiempo a cargo de Rihanna contó con un amplio repertorio de sus grandes éxitos, sin embargo destacó que la cantante no contó con ningún invitado especial. A pesar de poner a bailar con su música a los presentes, hubo quienes no se mostraron satisfechos con el espectáculo tal como Donald Trump.

Así fue la esperada presentación de Rihanna

Rihanna comenzó su presentación arriba de una plataforma flotante a mitad del campo de fútbol interpretando el éxito “Bitch Better Have My Money”, en la cual poco a poco fue descendiendo hasta entonar “Where Have You Been”. Acompañada de una gran cantidad de bailarines, Rihanna brindó un show de 13 minutos.

La gran sorpresa de la noche fue que a diferencia de otros shows, la cantante no tuvo compañía de un artista invitado. Sin embargo, quien la acompañó en su presentación fue uno de los productos de su línea de maquillaje, mientras en plena presentación se retocaba el maquillaje. Rihanna finalizó la presentación con ‘Diamonds’.