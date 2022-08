Ayude a la unidad de aire acondicionado

En el caso de Candace, durante el día sube la temperatura a 73° F (equivalente a unos 23° C) y por lo general mantiene su casa en las noches a 72 ° F (equivalente a unos 22° C). “Cuando lo mantengo en 72, me di cuenta de que, a veces, durante el día, cuando hace más calor, mi termostato a veces tiene dificultades para mantenerse al día”, explicó.

Aunque reconoce que no es una experta, su razonamiento es totalmente lógico y es que durante el día, cuando más intenso es el Sol y el calor, el sistema de aire acondicionado tiene que hacer un esfuerzo mayor para poder mantener las habitaciones de su hogar frescas.