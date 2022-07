Tráiler migrantes muertos Texas: ¿QUÉ HICIERON SUS COMPAÑEROS?

Luego comentó que vio al supuesto responsable y lo que hizo: “Comenzó a correr, los amigos lo corretearon pero no lo alcanzaron, se les perdió entre el monte, es gente que no tiene corazón, no tienen sentimientos por la vida”, dijo tras relatar el paso a paso que siguió cuando le avisaron del tráiler lleno de extranjeros muertos.

Cuando le preguntaron si sabía algo de la niña a quien le salvó la vida, esto fue lo que dijo Roberto Quintero: “Fui con el doctor me dieron pastillas, porque se me cargó la niña”, fue entonces que ya no pudo más con la tristeza y no siguió hablando sobre la gran escena que vivió por algunos minutos con la terrible tragedia en Texas. Archivado como: Tráiler migrantes muertos Texas