“La Fiscalía General del Estado (FGE) inició las investigaciones por el homicidio de cuatro personas en el municipio de Tamasopo, así como por el incendio de un helicóptero perteneciente a un particular. Fue por la mañana de este viernes 1 de julio, en un predio de la localidad Agua Buena donde se reportaron los hechos”, dijo la FGE en un comunicado revisado por MundoNOW .

De acuerdo con el comunicado, en el lugar fueron encontradas “algunas cartulinas con mensajes delictivos”. “Según los primeros indicios, el helicóptero que brindaba servicios turísticos, no fue derribado, ni cayó, si no que presumiblemente fue incendiado en el sitio, por lo que también se realizan los peritajes respectivos”, aseguró la Fiscalía en el comunicado reseñado.

México: seis policías muertos en emboscada en frontera norte

La violencia parece ‘no parar’ en México, y es que, seis policías murieron y otros cuatro resultaron heridos cerca de la frontera con Texas tras sufrir una emboscada de un grupo del crimen organizado equipado con diez vehículos blindados de fabricación casera y armamento pesado. El presidente mexicano dijo el lunes que el grupo atacante ya ha sido identificado.

El suceso tuvo lugar el domingo en Anahuac, en el estado de Nuevo León, un municipio cercano a Nuevo Laredo, un importante cruce comercial con Estados Unidos que es la base de operaciones del Cártel del Noreste, los antiguos Zetas. El mandatario Andrés Manuel López Obrador no mencionó el nombre de la organización criminal. La policía de Nuevo León confirmó a The Associated Press que el ataque fue ejecutado por miembros del Cartel del Noreste con los que han tenido 14 enfrentamientos en los últimos tres meses en los que han fallecido algunos integrantes del grupo delictivo. Archivado como: Temasopo México