Para este 2023, nuevamente Tom Brady reveló que la temporada pasado fue la última de su carrera, pero en los últimos días han circulado algunos rumores sobre un posible regreso con los Delfines de Miami. Ante esto el ex quarterback de Tampa Bay rompe el silencio y aclara los rumores.

La respuesta del ex jugador de la NFL, sorprendió a muchos, ya que a través de su cuenta de Twitter, rompió el silencio y aclaró los rumores de su supuesto regreso. En post, el deportista dejó en claro que ya no regresará a las canchas por segunda ocasión en su carrera. Archivado como: Tom Brady Miami Dolphins

Algunos medios han compartido en las redes sociales que los Delfines de Miami estarían interesados en el histórico mariscal de campo, por lo que estaban interesados en sacar del retiro a Brady. Cabe recordar que también el ex jugador de la NFL sufrió del divorció de su ex pareja.

Esto post fue debido a que recientemente el histórico quarterback dio de qué hablar al adoptar un par de gatos, mismos que mencionó en su post, para dar fin a los rumores sobre su regreso a Miami. Sin embargo, aún se mantiene la duda sobre qué sucederá con el futuro de Brady, según el portal AS . Archivado como: Tom Brady Miami Dolphins

De acuerdo con lo publicado por el atleta, aparentemente no está en sus planes regresar debido a que tiene otras prioridades: “Cualquiera que piense que tengo tiempo para volver a la NFL, nunca ha adoptado un gatito de dos meses para su hija”, explicó Brady en su cuenta de Twitter .

¿Cómo surgió el rumor?

Los rumores sobre el supuesto arribo del ex jugador de la NFL a los Miami Dolphins surgió luego de unas declaraciones del presentador de NFL Network, Rich Eisen. “Este me dejó alucinado, es posible que Tom Brady no esté terminado después de todo”, comenzó diciendo Eisen, según el portal Esto.

“El único lugar que la gente dice que hay que vigilar es Miami. Si los Dolphins, de alguna manera o de alguna manera obtienen un informe médico o información de una evaluación médica de Tua que puede no estar listo para jugar, y de repente está Tom Brady sentado en Florida, donde se encuentra su familia y donde pueda ubicarse fácilmente”, señaló. “Estén atentos a eso, me dijeron un par de ‘pajaritos’ en el Combine”, agregó. Archivado como: Tom Brady Miami Dolphins