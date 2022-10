El semestre pasado, el argentino Fernando Ortiz tuvo su primera experiencia en el timón del América y muy pronto aprendió uno de los principios más importantes en este equipo: algo menos que un título se considera un fracaso, de acuerdo con la Agencia The Associated Press .

Toluca América semifinal: Ventaja de los locales

Los primeros 45 minutos fueron de gran emoción para los espectadores de los Diablos, ya que el cuadro Escarlata se fue al descanso con una ventaja de dos goles. Ambas anotaciones fueron provocadas por un par de errores, el primero siendo una mala salida del guardameta Guillermo Ochoa.

El portero titular de la Selección mexicana no logra salir en un centro largo, y conecta de mala manera el balón, dejando el esférico a merced de Haret Ortega quien solo la empuja al arco. El segundo fue gracias al defensa Emilio Lara quien intentó regresar la pelota a su portero pero no fue con la fuerza necesario y provoca el penal que el uruguayo Leo Fernández no perdona. Archivado como: Toluca América semifinal