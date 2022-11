Se ha dado con la identidad del presunto sospechoso, a través del portal de The Sun se dio a conocer que la policía se encuentra en la búsqueda del paradero de quién resultó ser un estudiante de secundaria de la misma institución educativa cuyo nombre es Christopher Darnell Jones, de tan solo 23 años de edad. Archivado como: Tiroteo Universidad de Virginia.

En este 2022 hemos conocido sobre diversos actos donde la violencia está presente, sin duda dentro de este año las acciones delictivas han tenido gran presencia y esta no es la excepción. Según los reportes, al menos tres personas han perdido la vida, mientras que otras dos resultaron heridas durante el tiroteo.

Las autoridades emitieron una alerta sobre el violento acto que tuvo lugar en el campus educativo: “Alerta UVA: Arma de fuego ACTIVA DE ATACANTE reportada en el área de Culbreth Road”, posteriormente colocaron: “El Departamento de Policía de la UVA está buscando a Christopher Darnell Jones con respecto al tiroteo que ocurrió en los terrenos de la Universidad de Virginia. Llamar al 911 si te ven, no te acerques”.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las familias de las víctimas y compartiremos detalles adicionales tan pronto como podamos. Este es un mensaje que cualquier líder espera no tener que enviar nunca y estoy devastado de que esta violencia haya visitado la Universidad de Virginia”, concluyó el escrito de Jim Ray. Archivado como: Tiroteo Universidad de Virginia.

Tiroteo en escuela EEUU: Suspendieron las clases este lunes tras el tiroteo al interior del campus de UVA

Hasta el momento la policía ha informado que el sospechoso sigue prófugo de la justicia y se considera como un hombre armado y peligroso. El presidente de UVA dijo que las clases se cancelarían este lunes como resultado del tiroteo que el joven de 23 años inició dentro del campus dejando a personas sin vida.

Las víctimas no han sido nombradas; no está claro si son estudiantes de la escuela o sí únicamente eran visitantes. Según The Sun una estudiante que estaba en su dormitorio cerca de Culbreth Road dijo que escuchó seis disparos, esta información fue confirmada también por el medio de Cavalier Daily y el portal de WJLA. Archivado como: Tiroteo Universidad de Virginia. AQUÍ UN VIDEO.