Terrible tragedia en domingo

Autoridades aún investigan los hechos

¿Fue suicidio u homicidio?

La tarde del domingo se convirtió en una tragedia tras conocer lamentables detalles del inesperado final que tuvieron jóvenes universitarios. Autoridades encuentran muertos a cuatro estudiantes de Universidad de Idaho cerca del campus, te contamos los detalles.

La policía investigaba la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, encontrados el domingo en una casa cerca del campus. Agentes de la Policía de Moscow descubrieron los cadáveres cuando respondían a un aviso sobre una persona inconsciente antes del mediodía, según un comunicado de la ciudad.

La policía ha descrito las muertes como posibles homicidios, lo que generalmente implica que una persona mató a otra, aunque el término no sugiere necesariamente que la muerte fuera deliberada o un crimen, según detalla la Agencia The Associated Press.

La policía dijo que ofrecería más información cuando se hubiera informado a los familiares de los fallecidos. “Con gran tristeza les comunico que la universidad fue informada hoy de la muerte de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho que vivían fuera del campus, que se cree fueron víctimas de homicidio”, indicó el presidente del centro, Scott Green, en un comunicado publicado en Facebook el domingo por la noche.