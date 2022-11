Vía Twitter, Yerlikaya dijo que la explosión ocurrió a eso de las 4:20 p.m. (1320 GMT) y que hubo muertos y heridos, pero no dio una cifra. Hasta el momento se desconoce la causa del estallido. Videos colocados en internet muestran un sonoro estallido seguido por llamas, y a la gente huyendo a toda prisa. Archivado como: Heridos por explosión Estambul.

Heridos por explosión Estambul. Las tragedias continúan haciéndose presentes, a lo largo de este 2022 los lectores de MundoNow han podido ser testigos de los hechos desgarradores que han ocurrido tanto de forma nacional como internacional y a través de diversos artículos y esta no es la excepción.

Es momento en que se sigue realizando las investigaciones necesarias para poder dar con la causa que provocó la fuerte explosión, ya que no se sabe si fue por alguna falla o si se llegara a tratar de un atentado, las autoridades siguen trabajando para dar con la razón que efectuó el estallido.

La policía investiga qué pudo provocar el fuerte estallido en Estambul

La cercana comisaría de Policía de Kasimpasa ha movilizado a su cuerpo de seguridad para acudir a la escena de los hechos, pero no han dado más información detallada sobre las personas que resultaron heridas ni la cifra exacta de las víctimas que ya han perdido la vida tras sufrir severas lesiones a causa de la explosión. AQUÍ EL VIDEO.

Las imágenes que circulan en las redes sociales han causado gran impacto en los usuarios internautas tras ver la gran preocupación y temor reflejado en el rostro de las personas que estuvieron presentes pero que, afortunadamente, no resultaron heridas. Esto fue confirmado por el medio de ABC, The Associated Press y El Mundo.