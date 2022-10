Tiare logra su primera nominación a Latin Grammy

La cantautora venezolana revela cómo recibió la noticia en exclusiva para Mundo Now

Empezó a componer desde los nueve años Tiare primera nominación Grammy. La cantautora venezolana radicada en Perú Tiare se encuentra en el mejor momento de su naciente carrera, al lograr su primera nominación a Latin Grammy en la categoría a ‘Mejor Nuevo Artista’. “Cardenalito” es su más reciente tema promocional y con una mezcla de Pop con mucho de flamenco en su interpretación, unidos a los nostálgicos sonidos del bandoneón. Cabe mencionar que la cantante fue compositora desde los 13 años de edad, pero su preparación artística proviene desde que ella era una niña. Desde los cuatro años, ha cantado y bailado en las tarimas de sus escuelas. “Dieciséis” es su EP debut fue grabado en su totalidad en Miami, y producida por Periko en coproducción con Juan Carlos Pérez Soto. Ahora la joven venezolana habla en exclusiva para Mundo Now. Tiare primera nominación Grammy: ¿Cuéntame cómo te sientes de recibir una nominación al Grammy y cómo fue que recibiste esa noticia? “Bueno, la verdad es que estoy más que feliz y está de más decirlo, obviamente tengo el corazón que se me sale el pecho. La felicidad en las nubes. Bueno, esta noticia la recibí cuando estaba justamente en Venezuela. Había regresado después de muchísimo tiempo mi casa, mi tierra. Fui a Venezuela porque estaba nominada a los premios Pepsi como artista revelación y también estaba haciendo gira de medios allá”. “Y bueno, estaba con mi mamá, mi mejor amiga de Venezuela, que no la veía hace muchísimo tiempo y estaba saliendo justamente yendo a hacer una entrevista y las nominaciones las pasan por un live de Instagram y yo no estaba viendo porque estaba muy nerviosa, pero mi mamá sí, mi mejor amiga también y ella estaba en el carro esperándome a que yo saliera porque estaba buscando unas cosas en la habitación. De la nada salgo del hotel, se abren las puertas y veo que mi mamá, mi mejor amiga, me estaban grabando llorando todas y empiezo a conectar los cables y mi mamá me empieza a gritar ¡estás divina!”.

Tiare primera nominación Grammy: ¿Cómo te sientes de estar con los que están nominados, tu quieres ganar? "Pues obvio, claro que sí. Sería un sueño poder llevarme ese premio, pero estoy honrada de estar nominada con artistas tan increíbles que escucho en mi día a día. La verdad es que estar nominada con muchos que en serio escucho en el día a día y que admiro muchísimo. Para mí eso me causa mucha felicidad y mucho orgullo". "Es una locura, es como súper, superlindo, que haya tanta variedad, hay como varios géneros en esta categoría, hay bastantes mujeres también y solo me trae mucha felicidad, mucha emoción también, cómo esta responsabilidad detrás de mí de seguir luchando, de seguir sacando nueva música. Y la verdad es que estoy más que emocionada y feliz. Los Latin Grammys es algo que he visto desde muy chiquita con mi mamá y con mi familia".

Háblame de "Dieciséis" ¿Cómo nace esa inquietud de componer? En el último año, Tiare ha lanzado 5 sencillos, que hoy cuentan con más de 600 mil plays en Spotify y casi 2 millones de views en YouTube. "Evaluna", "La Española" y "Líneas de tu mano" sus temas más vistos y reconocidos por el público: "Bueno, Dieciséis lo lancé en mayo, que tiene cinco canciones que las escribí desde los 13 hasta los 16, por eso se llama Dieciséis. Cada canción tiene como un año de mi adolescencia, desde los 13 hasta los 16. Tiene la primera canción que escribí en toda mi vida que se llama "Ella"". "Y bueno, esta canción fue la primera que escribí en mi vida. Habla sobre esta ruptura y desde la perspectiva de la mujer, desde la chica. Y yo a los 13 años que sabía del amor e inventándome todas estas historias. Pero yo creo que lo más lindo del ser cantautora es que uno puede, uno puede crear ficción, crear personajes, crear historias y traerlas a la vida real a través de la música y a través de toda esta poesía y de la de la música y de las letras. Entonces eso es lo que a mí me gusta más de ser cantautora, no que puedo hacer lo que quiero y puedo inventarme lo que quiero".

¿Cómo fue que se cambiaron de Venezuela a Perú, fue un proceso duro? Al radicarse en Lima, Perú con nueve años, Tiare continuó con sus clases de canto, flamenco, teatro, piano y guitarra: "Sí, bueno, nos mudamos por la situación en Venezuela, pero mi mamá es peruana, entonces aquí también tenía bastante familia en Perú y bueno, a los nueve años yo creo que me mudé relativamente súper chiquita y entonces tuve también el apoyo de mi familia. Yo siempre fui una persona muy extrovertida, entonces llegar al colegio fue difícil las primeras semanas, pero ya después tenía mis amigas y tenía un grupo muy lindo en el colegio". "Entonces, yo creo que obviamente es difícil ser, ser la extraña, ser extraño en un país que también aquí hay como mucha controversia con los venezolanos, pero también ha sido mi casa por muchos años y la verdad es que me ha dado tanto, me ha apoyado muchísimo y me ha abrazado con tanto cariño y con tanto amor que le tengo muchísimo cariño, pero yo siempre digo que soy mitad venezolana y mitad peruana".

¿Si tuvieras oportunidad de grabar un dueto, con quién te gustaría? “Pablo Alborán, yo amo a Pablo por años. Siento que él, de alguna u otra manera, escuchar tanto su música me formó como compositora. Entonces 100 % tendría que decir Pablo Alborán o Kany García. También amo demasiado a Kany García. Los dos son unos cantautores, compositores increíbles y yo creo que eso es algo que admiro muchísimo”. ¿Pero el reggaetón no te desagrada o qué opinas del reguetón? “Me encanta, yo escucho de todo, a mí me encanta. Yo escucho mucha música, muchos géneros distintos. Yo puedo pasarme de un reguetón, de un Bad Bunny y de un perreo así, súper cool hasta Country Music que también me encanta. Me encanta el country, me encanta también Taylor Swift es una de mis ídolos de la música pop y después escuchó un Pablo Alborán por ahí. O sea, yo escucho de todo y hasta el rock me encanta”. Archivado como: Tiare primera nominación Grammy