La terrible enfermedad que padeció la Dra Polo y cómo se la descubrió

Muestra de ello, su gran cantidad de fanáticos y seguidores que le demuestran su cariño en redes sociales a pesar de ya no aparecer en la farándula desde el 2019. Sin embargo, la Dra Polo se conecta a través de las redes sociales y comparte su vida.

“El cáncer me dejó más ganas de vivir”

“El cáncer me dejó más ganas de vivir. Me dejó también que tenemos que cuidarnos, que prestarnos atención, conocer nuestros cuerpos. Debemos hacer conciencia de que el cáncer existe y que es una enfermedad que no tiene muchos síntomas o cuando ya tienes síntomas, quizá ya es muy tarde”, dijo en una entrevista para la revista People en Español.

La Doctora Polo le ganó la batalla al cáncer y en cuanto a su experiencia relató cómo fue: “Primero fue un shock absoluto y ese shock te ayuda a perder la conciencia de lo qué es. La cabeza te da vueltas, pero inmediatamente el cerebro empieza a funcionar y tienes que ser racional, lógico. Primero debes decir: estoy vivo”, expresó la conductora en la misma entrevista.