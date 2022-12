“Orgullosa de ti, amiga”, “Me encantan todos, muy buenos actores y cantantes, que Dios los bendiga y sigan adelante, me encanta el programa, bendiciones”, “Me encantan, son mi admiración, es el mejor programa de todos los que han presentado, los felicito”, expresaron algunos usuarios, quienes no estaban enterados de la enfermedad del padre de la exconductora de Univisión y Telemundo.

Jessica Cediel encendió las alarmas recientemente

Hace apenas unos días, Jessica Cediel, quien en noviembre de 2011 sufrió problemas de salud debido a un procedimiento estético realizado por el cirujano Martín Carrillo, encendió nuevamente las alarmas luego de que se diera a conocer que se ausentaría del programa La descarga, precisamente por problemas de salud. Así lo informó ella misma:

“Jamás pensé que esta gripa se me fuera a convertir en bronquitis, por más que hice de todo. Al final, me pasó a infección, me encontraron infección en las vías respiratorias, los bronquios muy inflamados… Estoy incapacitada por algunos días, llena, ‘full’, de medicamentos. Después de lo que me hicieron en la clínica, amanecí mucho mejor, pero tengo que estar en reposo y con todas las indicaciones”, expresó la exconductora de Univisión y Telemundo.