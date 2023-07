Raúl De Molina le hizo lo peor a la hija de Angélica Rivera

En una parte de la entrevista con Yordi, Sofia Castro detalló: «A mi, hubo una situación que me pasó en Las Vegas, muy fea, muy desafortunada, y lo voy a decir porque lo tengo que decir, con El Gordo de Molina, que me correteó por todos los Grammys para preguntarme que qué pensaba de… de mil cosas, de esto, me gritaron», comenzó contando.

Y las cosas subieron de nivel: «Es hasta la fecha que hoy no puedo ver esa entrevista, tenía 17 años Yordi y el Gordo no tuvo ni la compasión de ‘es una niña, ella qué’, porque realmente yo no tenía los informes, no tenía los números, nosotros estábamos ahí tomando la responsabilidad que nos tocaba (refiriéndose al escándalo de La Casa Blanca de su madre Angélica Rivera)», manifestó.