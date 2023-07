Última publicación Sinead O’Connor

A través de las redes sociales sus familiares dieron a conocer la sensible noticia de su fallecimiento, mencionando que todos sus allegados se encontraban devastados por la terrible muerte de la cantante. Cabe recordar que la artista irlandesa alcanzó la fama mundial con su balada Nothing Compares 2 U en 1990, según The Sun.

«Es con gran tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinead. Su familia y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil», se lee en el comunicado. Hasta el momento no se ha dado a conocer las verdaderas causas de su fallecimiento.