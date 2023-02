La cantante vuelve a colocar macabra figura oscura en su balcón

Critican a Shakira por continuar con el tema de la bruja

Las declaraciones que Shakira hizo en televisión tras meses de guardar silencio Shakira bruja balcón. Shakira es famosa por interpretar temas conocidos en todo el mundo, tales como ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waka Waka’, ‘Te Felicito’ entre muchos otros. Sin embargo, en estos últimos meses y desde que se confirmó su ruptura amorosa con Piqué, Shakira se ha conocido también por ser polémica. A la cantante originaria de Barranquilla, Colombia no le basta con darle un golpe bajo a su ex Gerard Piqué con sus temas dedicados a él, si no que pareciera que también busca ‘vengarce’ de cierta forma de sus exsuegros, haciendo cosas extrañas como colocar una bruja desde el balcón de su casa. Shakira vuelve a colocar la misteriosa bruja en su balcón La intérprete de ‘Ojos Así’, volvió a colocar un maniquí de una terrorífica bruja desde su balcón apunto a casa de los padres de Piqué. Esto, recordemos que ya lo había hecho hace algunos meses atrás y fue algo muy raro para los fanáticos de la barranquillera. Ahora, con una fotografía que ha dado a conocer el Instagram de Despierta América, se confirmó que luego de haberla retirado por unos días, Shakira tomó la decisión de volver a colocar este terrorífico maniquí apuntando directamente a casa de sus exsuegros.

Shakira bruja balcón: Le llueven críticas a la cantante: “Qué pereza” Aún no se ha dado a conocer con qué intención la madre de dos hijos y famosa cantante internacional hace esto, pero según diversas especulaciones se dice que lo que quieres es ‘espantar’ a los padres de Gerard Piqué, quienes viven enfrente de su recinto en España. Ahora con la reaparición de ésta misteriosa bruja, muchos comentarios han surgido al respecto, algunos hasta burlándose de la situación: “Seguro es su ex suegra que brinco su barda”, “Ay no, Shakira debe de parar ya”, “Ahora Entiendo a Piqué, los traumas que debe tener”, “Qué pereza, lo tiene todo y sigue actuando con tanto despecho”, indicaron algunos usuarios.

Concede Shakira su primera entrevista en televisión Shakira concedió su primera entrevista en televisión tras las últimas canciones que le ha dedicado a Piqué, la cantante decidió sincerarse bastante a la mano del periodista Enrique Acevedo, pues le reveló detalles inesperados sobre lo que ha sido de su vida estos meses. Unos fragmentos de esta charla ya se filtraron a las redes sociales. Un video ha estado circulando bastante en redes sociales, en donde Shakira no solamente deja en ‘mal’ a las mujeres que no apoyan a otras mujeres, si no que confirmó que la idea de grabar su sesión con Bizarrap fue de uno de sus hijos, lo cual habría sido un golpe duro para Piqué. Archivado como: Shakira bruja balcón

Shakira bruja balcón: ‘No pude cumplir ese sueño’ “Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse, yo también tuve ese sueño de tener una familia, en la que los hijos contaran con un padre y una madre bajo el mismo techo, no todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra una forma de compensarte y creo que conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños estupendos, maravillosos que me llenan de amor cada día”, dijo la colombiana. “He sido independiente emocionalmente en las relaciones con los hombres, he sido una enamorada del amor, creo que esa historieta he logrado entender desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, cuando una mujer tiene que enfrentar loe embates de la vida, sales fortalecida, porque has aprendido a conocer tus propias debilidades y tus vulnerabilidades”, estas fueron algunas declaraciones hechas por la barranquillera en entrevista con Enrique Acevedo. (HAZ CLICK AQUÍ PARA VER LA ENTREVISTA). Archivado como: Shakira bruja balcón

