La famosa cantante revela que su hijo tuvo la idea de que grabara con Bizarrap

Shakira concede su primera entrevista tras ruptura con Gerard Piqué

La cantante no se guardará nada y hará fuertes revelaciones

Shakira hijo Milán Bizarrap. Shakira está a punto de conceder su primera entrevista bastante íntima a la mano del periodista Enrique Acevedo, en donde revelará detalles inesperados y que de seguro, tendrán a todo mundo hablando. Unos fragmentos de esta charla ya se filtraron a las redes sociales.

Un video ha estado circulando bastante en redes sociales, en donde Shakira no solamente deja en ‘mal’ a las mujeres que no apoyan a otras mujeres, si no que confirmó que la idea de grabar su sesión con Bizarrap fue de uno de sus hijos, lo cual habría sido un golpe duro para su mamá.

Shakira revela de quién fue la idea de grabar con Bizarrap

En el tema de Shakira en colaboración con el productor musical argentino Bizarrap, podemos ver como la colombiana arremete fuertemente contra su expareja Gerard Piqué. Esta canción fue bastante contundente con el mensaje que comunicó la cantante, y le dio una lección y golpe bajo a Clara Chía y a Piqué.

Ya se había revelado con anterioridad que Milán, hijo de Shakira, es fanático de Bizarrap, sin embargo no fue hasta éste momento que se confirmó que la famosa cantante se vio impulsada a grabar con el productor musical por ideas de su hijo.