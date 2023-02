“He sido independiente emocionalmente en las relaciones con los hombres, he sido una enamorada del amor, creo que esa historieta he logrado entender desde otra perspectiva y sentir que yo me basto a mí misma, cuando una mujer tiene que enfrentar loe embates de la vida, sales fortalecida, porque has aprendido a conocer tus propias debilidades y tus vulnerabilidades”, dijo. Archivado como: Shakira Enrique Acevedo Piqué

LAS CANCIONES ERAN NECESARIAS

Sobre las grabaciones dice que sí que fue necesario “un gran desahogo, para mi propia sanación, mi proceso de recuperación, creo hubiese estado en un lugar muy distinto su no hubiese tenido esa canción, de expresar el dolor, no solo es importante sentir, después de que experimentas un desamor, una traición, una decepción, hay que pensar en eso que se siente”.

Sobre el año pasado, la cantante dijo: "Es cruel cómo la vida tiene que valerse de estos momentos tan cabrones para desarrollar músculos emocionales que no sabías que tenías. Ha sido un momento de honestidad brutal mío con el público, he descubierto verdaderos amigos, me he dado cuenta que la amistad no es un fenómeno, me he sentido apoyada por mi público".