¿Plagio?

La reconocida psíquica Vieira Vidente revela la verdad detrás de la canción de Shakira

¿Qué vendrá más adelante después de este éxito?

Días después de que las redes sociales ‘reventaran’ con el lanzamiento del tema musical que Shakira le dedicó a su ex, y padre de sus hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, la reconocida psíquica Vieira Vidente le ‘echó’ las cartas a la cantante colombiana y revela la verdad detrás de esta canción, la cual sigue cosechando éxitos.

Sin dejar pasar mucho tiempo, y después de saludar a sus seguidores, la vidente se refirió al hecho de que, supuestamente, esta rola es un plagio de un tema musical que lanzó meses atrás la cantante venezolana Briella, y que fue compuesto por su mánager y pareja, José Miraz. ¿Qué pasará con todo esto? Mucha atención a esta lectura de cartas.

¿Qué dice Vieira Vidente de la canción de Shakira?

“Las cartas me dicen que tanto Shakira como Briella están brincando ‘de un pie’, ambas están contentas porque esta canción ha sido un ‘boom’, sin embargo, tengo que decir la verdad”, comentó Vieira Vidente, quien luego de unos segundos, retomó su lectura: “A Shakira la traicionaron, alguien le hizo una mala jugada. Esta canción la hizo de ella y ha dicho la verdad, no veo que sea un plagio”.

“Es cierto que Shakira le cambió la letra, pero es la misma melodía, aunque le puso un poco de melodía también. No veo un plagio completo, pero si Briella fuera a demandar, no veo que lo vaya a hacer. Mis cartas me dicen que el sol sale para ambas y esto le cayó como anillo al dedo a la cantante venezolana”, expresó la psíquica.