Mientras la fotografía se encuentra circulando en la red mostrando lo que fue su verdadero rostro, los internautas no han dejado pasar la oportunidad para hablar ante el descubrimiento. Y es que la fotografía fue compartida nada más ni nada menos que por su propio cirujano.

No sería hasta el pasado jueves 12 de Enero que haría oficial el lanzamiento de su línea de maquillaje ‘Anahy Collection’ en colaboración con Kenia Ontiveros . Siendo Ontiveros quien daría la fecha oficial de lanzamiento, la cual saldría a la venta el jueves 19 de Enero.

Reaccionan a la verdadera cara de la esposa de Eduin Caz

Después de haber visto las imágenes del antes y el después compartidas por el doctor de Anahy, las reacciones de los internautas no se hicieron esperar. Los comentarios ante la revelación comenzaron a aparecer en la red donde dejaron su opinión sobre los arreglos que se hizo la esposa de Eduin Caz.

“Por más que se ponga y quite como que no tiene chiste.”, “Pienso que se arregló toda la cara ya ni se párese”, “Pues de haga lo que de haga estilo no tiene se sigue mirando corrientita”, son algunos de los comentarios de los internautas al ver el verdadero rostro de Anahy.