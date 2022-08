Hace unos días, entre besos y abrazos, el futbolista demostró lo enamorado que está de Clara Chia Marti, su nueva novia, con quien asistió a un concierto. Parece que Gerard Piqué definitivamente ya no tiene intenciones de esconder todo el amor que siente por su nueva novia.

Desde que se anunció la separación de Shakira con el defensa del FC Barcelona, los conductores del programa de farándula han estado detallado cada movimiento que hace la colombiana y su ex novio, así como, la nueva información que sale de Clara Chia, la novia.

Shakira prohibió boda Piqué: Fue en el programa Chisme No Like donde Javier Ceriani comenzó a sembrar la sospecha de una posible boda entre Gerard Piqué y Clara Chía Martí. El argentino aseguró que el futbolista español ya le urge casarse con su joven novia de 21 años.

Shakira no quiere que sus hijos convivan con Clara

Aseguran que la cantante y el futbolista llegaron a un acuerdo dónde él tiene prohibido salir en público con sus nuevas parejas por un año por el bien de sus hijos, el futbolista decidió no acatar dicho contrato, pues como ya se mencionó fue a un concierto y a una boda con ella.

Estas apariciones con la joven pusieron en duda sobre el acuerdo en que ambos llegaron. Pero de nuevo aseguran que Shakira ‘impide’ la felicidad de su ex pareja, ya que Javier Ceriani dice que la colombiana no quiere que su ex pareja contraiga matrimonio con la joven española. ARCHIVADO DE: Shakira prohibió boda Piqué