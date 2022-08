Edna Schmidt le pidió a Neida Sandoval que borrara su entrevista

Días después de la partida de Edna Schmidt, Neida Sandoval se encargó de borrar la última entrevista que tuvo con la periodista de Univisión y Telemundo, ¿el motivo? Ella misma lo explicó en sus redes sociales: “La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad”.

“Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal”, expresó Neida Sandoval, quien se mostró profundamente conmovida tras la partida de su amiga.