La reconocida actriz mexicana Anabel Gutiérrez murió el pasado domingo 21 de agosto a los 89 años de edad

Su hija, la también actriz Amairani Romero, revela que sintió la presencia de su madre en su velorio

“Fue una mujer que hasta sus últimos suspiros fue muy feliz”, expresó en entrevista

¿Quiso darle un último adiós? Tras el sensible fallecimiento de la reconocida actriz mexicana Anabel Gutiérrez, a quien se le recuerda por su participación en la película Escuela de vagabundos junto a Pedro Infante y Miroslava Stern, el pasado domingo 21 de agosto a los 89 años de edad, su hija Amairani Romero revela que sintió la presencia de su madre en su velorio.

Fue en una entrevista que concedió a diferentes medios de comunicacion, la cual está disponible en el canal de YouTube de la periodista Berenice Ortiz, que la también actriz, quien participó en varias telenovelas de Televisa como Simplemente María y Dulce desafío a finales de la década de los ochenta, expresó su sentir tras esta lamentable noticia.

“Sentí su presencia en el velorio”, dice Amairani sobre su mamá, Anabel Romero

Tranquila, la hija de Anabel Gutiérrez compartió que es difícil recuperarse de una situación de esta naturaleza, y que si había algo que decía su madre, era que el show debía continuar: “No sé, les digo a mis hijos: ‘no sé cómo me siento’, lloro, de repente me acuerdo de ella, yo sé que la sonrisa de mi mamá y la alegría de mi mamá no les gustaría vernos mal”.

“Y ¿pues qué te digo? Una estrella más allá arriba… A ella le aprendí mi vida, fue una gran mujer, una gran madre, pero sobre todo una maestra de actuación muy exigente, no era darle gusto con las escenas, siempre me pedía más, siempre nos pedía más, a mí, a los nietos no. Me dejó una gran enseñanza que fue que la señora Anabel Gutiérrez jamás tuvo un escándalo”, compartió Amairani Romero.