Piqué acude a la mansión de la cantante por un poderoso motivo

¿Cuál es el motivo por el cuál se reencontraron?

Shakira continúa ‘facturando’ mientras que Piqué se une a nuevas controversias

Shakira y Piqué tuvieron un incómodo reencuentro: A días de haber sacado la sesión con Bizarrap, la cantante colombiana ha estado en boca de todos por las fuertes declaraciones que hace sobre Gerard Piqué y la actual novia del futbolista, con quien le habría sido presuntamente infiel a la intérprete de ‘Suerte’.

Sin embargo, se han dado a conocer que, pese a la controversia de la famosa expareja y los problemas que han existido entre ellos, ambos se continúan siguiendo en redes sociales, pero no solamente eso, ahora han captado a Piqué llegando a casa de Shakira, te revelamos aquí el motivo.

Shakira y Piqué tuvieron un incómodo reencuentro: El importante motivo por el cuál Piqué visitó la mansión de su ex

Lo único que continúa manteniendo unida la relación de Shakira y Piqué, son sus hijos, pues de acuerdo al portal Lecturas, el futbolista del FC del Barcelona, fue visto arribando en la mansión de la superestrella latina, con quien ha quedado más que claro, que ya no están juntos.

Según la fuente antes mencionada, Piqué visitó la enorme mansión con un fuerte motivo, el cumpleaños del hijo mayor de la expareja, por lo cuál, el papá del hijo de Piqué no podía perderse el estar cerca a él y celebrarlo o quizás, solo ir de visita rápidamente. Tiempo después, la fuente dio a conocer que no entró al hogar de la cantante, si no que esperó a sus hijos algo desesperado por la atención de los paparazzi. Archivado como: Shakira y Piqué tuvieron un incómodo reencuentro