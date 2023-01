La cantante colombiana no dudó en sacar partido de la situación y seguir dando contenido a sus seguidores al respecto. En su cuenta de TikTok, la intérprete de “Antología” brilló al sacar los ‘pasos prohibidos’ y dar una respuesta contundente ante el éxito de su canción y las indirectas que lanzó su expareja, Piqué , en relación con dicho éxito.

La separación entre Gerard Piqué y Shakira, sigue causando polémicas en redes sociales. Por ello, el reciente video de Shakira bailando la coreografía que armaron en redes sociales ante su nueva canción en colaboración con Bizarrap, sigue causando diversos comentarios y sobre todo, el apoyo del público, quienes no dudan en enviar mensajes al respecto.

La cantante colombiana, de 45 años de edad, no dudó en demostrar sus ganas de bailar la famosa coreografía que está dando vueltas por todo internet y que, sin duda alguna, generó más comentarios en torno a la polémica separación que está viviendo y donde el rumor de una infidelidad parece que cobra mayor fuerza.

“Clara-mente se hará viral este baile”, “Me pique con este baile, claramente me lo aprenderé”, “Me re piqué con este trend, claramente lo voy a hacer”, “Claramente es el mejor trend de TikTok”, “Sí que los años no pasan en ella, hermosa”, “Excelente canción le diste en el clavo y a la medida”, “Todos hablando del baile y ella tan hermosa es divina”, señalaron en los comentarios. Archivado como: Shakira conquista coreografía TikTok

El clip, aunque es corto, sigue generando de que hablar debido a la clara mención de la expareja de Shakira, Gerard Piqué, quien también responde a esas reacciones luciendo relojes de la marca Casio y por supuesto, utilizando un auto Twingo. El baile, aunque es sencillo y se trata de una rotación entre las cuatro mujeres, no dejó de encantar a los fanáticos de “Shak”, quienes dejaron su sentir en los comentarios.

Shakira conquista coreografía TikTok: ¿Una reacción viral?

No tardo tanto tiempo en que el video y coreografía de Shakira fueran imitados en TikTok. Desde influencers, fanáticos e inclusive otros cantantes no dudaron en reproducir la canción y aprenderse los sencillos pasos de baile, dejando entrever su apoyo a la influencer. Pero, no fue el único video que lanzó, sino que también presentó una nueva coreografía. PARA VER VIDEOS DA CLIC AQUÍ Y AQUÍ

“¡Este también es increíble! ¡Tuve que probarla yo misma!”, escribió en la descripción del video. En el clip aparece luciendo unos pants en tono hueso, con sudadera naranja, botas de la marca Prada y gorra del mismo color de la sudadera. Y al igual que en las imágenes anteriores, la colombiana hizo historia con 2,6 millones de “me gusta”. Archivado como: Shakira conquista coreografía TikTok