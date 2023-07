Luego de muchas indirectas a su ex pareja por medio de videos y canciones, pareciera que la ‘magia’ de publicidad se le está acabando a la colombiana quien en días recientes fue vista en distintos eventos de moda en Francia donde pudo gozar de los reflectores y ponerse atuendos que comúnmente no usa, por lo que fue criticada.

¿El engaño de Piqué ya está quedando atrás y ahora Shakira está buscando una nueva forma de llamar la atención aparte de mandar ‘indirectas’ a su ex? Mucha gente comienza a preguntarse eso ante las recientes apariciones de la cantante en distintos desfiles de moda con atuendos que normalmente ella no usaría.

Aunque los diseñadores adoraron este vestido como mensaje de ‘NO’ a la moda tan rápido y las tendencias tan cambiantes, la gente opinó lo contrario al portarlo Shakira: «A mi no me gusta; pero cada cual con sus gustos», «Bueno qué tanta jodedera que lo usó JLo, vivan y dejen vivir , bueno ahora lo está usando Shakira», «Es un inodoro», «Tampoco le luce mucho por muy de alta costura», «Parece un retrete».

Shakira logra el objetivo: Llamar la atención

Aunque claramente no fue el único atuendo que usó y en otras ocasiones apareció con ropa de diseñador más discreta como pantalones y jumpsuits, Shakira logró el objetivo esta vez y creó polémica con el vestido en relieve con la palabra ‘NO’ previamente usado por Jennifer López y la gente abrió el debate comentando:

«Que pena copiando a JLo», «Zapatos horribles , no pegan y el pelo menos», «No, no, no y no», «Que vestido tan raro», «Ese vestido lo usó JLo hace 4 años», » No mam… Shakira», «Que pies más feos y parece que se corta las uñas bien pequeñas y eso los hace ver más feos», «Shakira horrible no hay clase realmente Clara Chia en eso te gana», comentaron más personas en el Instagram de ‘La Mesa Caliente». AQUÍ PUEDES VER MÁS FOTOS DE SHAKIRA CON SU POLÉMICO VESTIDO BLANCO