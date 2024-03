¿Le copió a Karol G? Critican Puntería, canción de Shakira y Cardi B

No obstante, en redes sociales criticaron con todo esta canción, pues aseguran que es similar a Tusa de Karol G.

En medio de una gran expectativa, Shakira estrenó este viernes 22 de marzo su nuevo disco Las Mujeres ya no Lloran.

En entrevista, la ex de Piqué reveló que cuando escribió esta canción pensó en invitar a la rapera para que colaborara con ella.

A través de sus redes sociales, la cantante colombiana dio a conocer a finales de febrero el ‘tracklist’ de Las Mujeres ya no Lloran.

«Si ella quiere que maúlle, yo lo hago»: Cardi B

Según reportó Billboard en su portal, Shakira y Cardi B se conocieron a principios de este año en la Semana de la Moda de París.

La rapera dijo en entrevista que estaba nerviosa porque quería acercarse a ella, pero no se animó: «No me voy a acercar a ella hasta que me llamen».

En otra parte de esta charla, confesó que si la colombiana le hubiera pedido que maullara, ella con gusto lo haría.

«Siempre miro tus videos y es tan loco hacer un video contigo porque en todos tus videos, se nota que te tomas tu tiempo desde el ángulo, hasta el baile…», dijo.