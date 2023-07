Mhoni Vidente tiene contacto con Juan Gabriel y revela lo que el cantante le dijo

Mhoni Vidente comenzó a explicar lo que ocurrió en su sueño, señalando que el Divo de Juárez se le apareció por primera vez en sus sueños. Aclaró que la imagen que ella vio de él, era la de un joven y delgado Juan Gabriel. «Yo lo veía super jovencito, más delgado que nunca», dijo la vidente.

Sin embargo, lo más increíble de su sueño, fueron las palabras que asegura, Juan Gabriel dijo en él. «Y sueño que me decía que estaba vivo, que me rogaba, me decía Mhoni diles que estoy vivo», contó Mhoni Vidente sobre la aparición que tuvo el cantante durante sus sueños.