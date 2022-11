Hoy luego de haber confesado su crimen, el hombre de 38 años de edad, ha recibido su castigo y pasará el menos 28.8 años en prisión, detrás de las rejas y todo por la forma en que terminó con la vida de su ex cuñado, quien fue identificado por las autoridades como Martín López, de 49 años de edad.

Cuando Juan de Dios llegó a este país, lo hizo como indocumentado, sin papeles, llegó y entonces conoció a su víctima, de la cual no se ha proporcionado nombre, solo que tras unos meses de relación, ésta se terminó, pero al parecer el mexicano no quedó conforme y entonces allí comenzaron los problemas.

Autoridades de Phoenix, Arizona sentencian al mexicano Juan De Dios Cazares-López, culpable del asesinato del hermano de su ex novia, sucedido en mayo de 2020, cuando previamente ya había sido deportado cinco veces a su país natal, pero terminará sus días en una cárcel de Estados Unidos.

Sentencian mexicano asesinato: ¿ARMÓ SU PLAN O FUE SIN PENSAR?

El culpable pasará casi 30 años en una prisión en el Departamento Correccional de Arizona después de declararse culpable de un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo de acoso. Fue el mismo mayo que la pareja terminó la relación, aunque en un principio no se dijo por qué motivos.

Los reportes policiacos indican que el hombre comenzó a amenazar al hermano de la ex novia y a acosar a la mujer, por lo que solo bastaron unos días para que sucediera la tragedia y todo por la insistencia del acusado por ver a su ex pareja o vigilarla, se encontró con una sorpresa ue no le gustó nada. Archivado como: Sentencian mexicano asesinato