“Hoy es el día de Adam, justicia para Adam. Quiero disculparme con su familia. Conseguí vivir 29 años más. Estoy en paz con Dios. No te aflijas por mí porque voy a conocer a mi padre celestial”, declaró antes de morir y citó a la cuenta de Death Row Watcher (@DeathRowWatcher) en Twitter.

En el estado de Oklahoma, se llevó a cabo la ejecución del preso Richard Fairchild, quien ejecutó a un niño de 3 años de edad en el año de 1993. El hombre ingresó al corredor de la muerte tras ser hallado culpable de dicho acto y alrededor de las 10:24 a.m., fue declarado muerto tras recibir la inyección letal, informó KOCO News 5. Antes de morir, sorprendió con sus últimas palabras.

Fairchild, fue un ex marine, que fue declarado culpable por la muerte del menor, quien era hijo de su entonces pareja. La muerte del preso fue un evento que reanudó las ejecuciones en el estado de Oklahoma. Antes de la ejecución, los abogados del reo testificaron para poder salvarlo de la pena de muerte, pero ningún argumento lo salvó de este suceso.

¿Qué hizo Richard?

Richard Stephen Fairchild, quien cumplió 63 años el jueves, recibió una inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Oklahoma en McAlester y fue declarado muerto a las 10:24 a.m, informó la agencia The Associated Press. Por esa razón, en sus últimas palabras, el preso se dirigió a la familia del pequeño que asesinó y declaró que “consiguió vivir 29 años más”.

Fairchild, un ex marine, fue declarado culpable de matar a Adam Broomhall después de que el niño mojara la cama. Los fiscales dicen que Fairchild sostuvo ambos lados del cuerpo de Adam contra un horno abrasador y luego lo arrojó sobre una mesa. El niño nunca recuperó el conocimiento y murió más tarde ese día, indicó The Associated Press.