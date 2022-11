“Se rieron de mí y dijeron que yo era como Jeffrey Dahmer”

La Agencia The Associated Press informó que el gerente de un Walmart que mató a tiros a seis compañeros en una tienda de la cadena en el estado de Virginia dejó lo que llamó una “nota de muerte” en su teléfono en la que se disculpó por lo que estaba a punto de hacer y a la vez culpó a otros por burlarse de él.

The New York Post destaca lo que dijo el atacante antes de terminar con la vida de sus compañeros: “Se rieron de mí y dijeron que yo era como Jeffrey Dahmer… Lo siento, pero no planeé esto. Prometo que las cosas simplemente encajaron como si Satanás me dirigiera”, escribió Bing antes de matar a seis de sus colegas en la sala de descanso. al comienzo de su turno de noche el martes.